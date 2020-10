Sabah Bizi, nje prej emblemave te futbollit shkodran dhe atij shqiptar eshte nderuar me titullin “Nderi i Kombit” dhene nga Presidenti i Republikes Ilir Meta ne nje aktivitet te organizuar ne sheshin para bashkise Shkoder.

Futbollisti i shquar i kombetares Sabah Bizi falenderon per kete titull te larte nga ana e Presidences.

Kryetarja e bashkise Shkoder Voltana Ademi vleresoi figuren e nje emri si Sabah Bizi.

Fatbardh Jera ish futbollist por edhe nje mik i Sabah Bizit dhe emblema e basketbollit Agim Fagu permes emocioneve ndjehen krenar per kete titull qe mori ish futbollisti i kombetares.

Sabah Bizi ka nje kontribut te madh ne futbollin shqiptar si jje prej lojtareve me te mire nder vite me kombetaren por edhe nje prej lojtareve me te spikatur me Vllaznine apo Partizanin.