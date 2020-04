Edhe pse po përballemi me ditë të vështira, Star plus Tv në bashkëpunim me “Creativity Zone by Stela” kanë krijuar në pedonalen para hotel “Colosseo” në Shkodër atmosferën e festës së Pashkëve. Vezë shumëngjyrëshe, me mesazhe sensibilizuese dhe personazhet e preferuara të fëmijëve, të përgatitura nga Stela Toska u dhuruan për shumë qytetarë të cilët shfrytëzonin leje-daljen për të bërë përgatitjet e fundit të festës së Pashkëve, edhe pse në kushte izolimi.

Stela tregon se gjatë këtyre ditëve po përgatit edhe aktivitete të tjera të cilat ndryshojnë pak monotoninë e krijuar nga izolimi I detyrueshëm, ndërsa uron qytetarët shkodranë për festën e Pashkës.

Të shumtë ishin qytetarët shkodranë të cilët shfaqën interes të kishin një nga vezët e dhuruara nga Star Plus dhe të punuara nga artizania Stela Toska. Ndryshe nga vitet e kaluara, festa e Pashkëve këtë vit festohet në kushte më të kushtëzuara si shkak I përhapjes së virusit COVID-19 në vendin tonë.