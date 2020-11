Një pjesë e studentëve të universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” janë kundër zhvillimit të mësimit online, vendim ky i Komitetit të Ekspertëve. Studentët nuk e kanë pritur aspak mirë këtë vendim, duke kërkuar që të rikthehen në auditore.

Më të vështirë zhvillimin e mësimit online e kanë ata studentë që nisin vitin e parë në universitet.

Mësimi online do të zhvillohet në të gjitha universitetet e Shqipërisë fillimisht për një muaj si masë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Edhe konviktet do të qëndrojnë të mbyllura deri në një njoftim të dytë nga ana e Ministrisë së Arsimit e cila do të njoftojë mbi masat që do të jenë në vijim.