Gjykata e Apelit Shkoder ka lehtesuar masen e sigurise per te arrestuarit e pak koheve me pare per sulmin ndaj KZAZ nr ne Shkoder.Apeli ka vendosur detyrim paraqitje per dy punonjesit e bashkise Shkoder Adi Garuci e Aleks Ndoj,

detyrim paraqitje edhe per dy policet bashkiake Alfred Nikolli e Gentian Bytyçi si dhe detyrim paraqitje per militantin e PD Orlando Thepi.Ndersa eshte liruar nga te gjitha akuzat Çesk Toma.