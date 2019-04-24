AKSI SHKODËR-THETH ËSHTË HAPUR NGA BORA. DERI MË TANI PJESA E QAFË THORE QË LIDHË SHKODRËN ME FSHATIN TURISTIK TË THETHIT ISHTE E BLLOKUAR NGA BORA DHE AKULLI. DITËT E FUNDIT TETË TURISTË AMERIKAN MBETËN TË BLLOKUAR DHE U DETYRUAN TË KTHEHEN PAS NDËRHYRJES TË ADMINISTRATËS SË ZONAVE TË MBROJTURA DHE POLICISË.
TASHMË PAS SHUMË ANKESAVE TË VETË TURISTËVE TË HUAJ POR EDHE NGA BANORËT E ZONËS DHE PRONARËT E BUJTINAVE NË THETH ËSHTË MUNDËSUAR HAPJA E RRUGËS SHKODËR-THETH NDËRSA ËSHTË E KALUESHME PËR MJETET E LARTA FOURISTRADË.
MENJËHERË PAS HAPJES SË AKSIT SHKODËR-THETH ËSHTË VËNË RE NJË FLUKS I MADH MJETESH TË CILËT PASI JANË INFORMUAR PËR HAPJEN E RRUGËS KANË NISUR TË SHKOJNË DREJT THETHIT APO TË TJERË DUKE ARDHUR DREJT SHKODRËS.
BANORËT SHPRESOJNË QË RRUGA TASHMË TË QËNDROJË E HAPUR DHE TË MOS BLLOKOHET MË NGA BORA APO AKULLI.