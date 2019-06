Vllaznia ka marrë konfirmimin për t’u rikthyer në Superligë pasi u rendit e para në grupin e saj në Kategorinë e Parë por ende nuk ka asnjë lëvizje konkrete sa i përket ndërtimit të ekipit për sezonin e ardhshëm. Të gjithë e dinë tashmë se me skuadrën aktuale që Vllaznia ka nuk mund të rivalizojë në Superligë dhe mund të rrezikojë sërish rënien në Kategorinë e Parë.

Për momentin Vllaznia është pushim ndërsa shumë ekipe të tjera po mendojnë seriozisht për sezonin e ardhshëm ndryshe nga shkodranët që deri më tani janë në vendnumëro. Këto ditë është përfolur shumë për Vllazninë e së ardhmes por deri më tani nuk ka asnjë lëvizje konkrete.

Disa emra sporadik si ardhja e sulmuesit të Beslëidhjes Kamara tek Vllaznia janë një pikë në ujë. Dyshimet janë të mëdha nëse Kamara do të mund të mbajë sulmin e Vllaznisë në Superligë. Po ashtu është përfolur edhe për binjakëzim me klube e akademi apo sponsor të ndryshëm në vende të largëta ku drejtori sportive Engin Firat ka disa lidhje por sërish edhe përsa i përket kësaj pjese nuk ka asgjë konkrete.

Vllaznia është një skuadër me detyrime të mëdha të prapambetura tek drejtoria rajonale e tatimeve por edhe detyrime të tjera dhe po ashtu ende s’ka përfunduar procesin e privatizimit gjë e cila ia vështirëson shumë mundësinë çdo sponsori që të afrohet tek kuqeblutë.

Në të njëjtën kohë klubi Vllaznia pak ditë më parë përmes një deklarate për shtyp bëri të ditur se shumë prej lojtarëve aktual pas analizave që do bëhen nuk do vijojnë më me klubin për sezonin e ardhshëm kur skuadra do jetë në Superligë për t’i lënë vendin lojtarëve të tjerë më cilësor por edhe në këtë pjesë ende nuk ka lëvizje aq të mëdha sa u tha.

Momentalisht Vllaznia vazhdon që të jetë një klub me shumë probleme ndërsa kjo patjetër që mund të reflektohet sezonin e ardhshëm në përballjet që do të ketë në Superligë. Vitet e fundit Vllaznia është përballur me të këto problematika duke u reflektuar edhe në paraqitjet e saj ndërsa kulmoi sezonin e kaluar kur shkodranët zbritën një kategori më poshtë dhe minimalisht klubi duhet të mësojë nga gabimet e mëparshme.