1828 maturnatë nga i gjithë qarku i Shkodrës iu nënshtruan provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërisë. Ashtu si i provimi i parë i gjuhës së huaj, edhe ky provim është zhvilluar nën masa strikte të sigurisë për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Drejtorja e zyrës vendore të arsimit në Shkodër Blediana Osja bën të ditur se edhe ky provim ka shkuar pa probleme

Përgjigjet e provimit të gjuhës së huaj që janë kryer në mënyre elektronike, pritet të dalin nesër për të gjithë maturantët

Me datë 15 qershor do të zhvillohet provimi i matematikës ndërsa me 18 qershor ai i lendës me zgjedhje. Provimet do të kryhen nën rregullat e vendosura nga Ministria e Shëndetsisë për shkak të COVID-19 .