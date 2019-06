Pas provimit të parë të maturës shtetërore, atij të gjuhës së huaj të kryer më 7 qershor, sot maturantët i janë nënshtruar provimit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë.Testimi nisi në orën 10 dhe zgjati dy orë e gjysëm.

Nga qarku i Shkodrës në provimin e dytë të maturës morën pjesë mbi 2200 maturantë të Shkodrës dhe Vau Dejësit . Sipas drejtuesve të zyrës vendorë arsimore Shkodër i gjithë procesi ka shkuar i qetë dhe pa probleme

Maturantët janë paraqitur në gjimnazet përkatëse që në orën 8 sepse ku ka nisur leximi i emrave një për një si dhe kontrolli me dedektorë në mënyrë që nxënësit që mos të kenë pajisje elektronike pasi në të kundërt do të ketë Pas pesë ditësh, maturantët do t’i nënshtrohen testimit të tretë, atij të matematikës që do të jepet më 17 qershor