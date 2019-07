Ne Shkoder ka mbaruar procesi i numerimit per kandidatin Valdrin Pjetri ndersa te dhenat po hidhen ne sistem nga 4 KZAZ-te per te pare rezultatin perfundimtar.

Nga te dhenat ne sistem deri me tani jane 197 kuti nga 255 dhe kandidati Pjetri ka 13.141 vota. KZAZ 2 ne te cilen jane kutite e njesive vendore ishte e fundit ne procesin e numerimit te votave per kandidatin Pjetri.

Tashme sapo ka nisur numerimi per kandidatet per keshill bashkiak per Shkodren. E para qe po numerohen votat eshte KZAZ 5 ndersa pritet te nise edhe tek te tjerat per ta perfunduar kete proces gjate oreve te mengjesit.