Pas kërkesave të vazhdueshme nga ana e drejtorisë së shkollës, bashkia e Shkodrës ka pajisur me kamera sigurie shkollën 9-vjecare “Pashko Vasa”. Te gjitha ambjentet e shkollës do të monitorohen me 4 kamera sigurie,një kamera në derën kryesore, ndërsa tre kamerat e tjera do të mbulojnë cdo kat të shkollës.

Më 13 nëntor të 2017 Policia e Shkodrës me një shkresë zyrtare u kërkoi të gjitha shkollave të qytetit të pajisen me kamera sigurie brenda 60 ditëve, në të kundërt do të penalizohen, megjithatë në shumë shkolla ky projekt nuk ka gjetur zbatim. Drejtori i shkollës “Pashko Vasa” Dritan Gega realizimin e këtij projekti e ka quajtur shembull të mirë të bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe drejtorisë së shkollës

Deri para një viti godina e shkollës pikonte, ndërsa në shumë klasa dhe korridore fasada dhe suvaja ka qënë e rënë. Ndërkohë me ndërhyrjen që po bën këshilli I mësusve me kontributin e vet është realizuar lyerja dhe riparimi i korridoreve dhe klasave. Ndërkohë bashkia shkdoër ka ana tjetër po kryen rikonstruksionin e tualeteve të shkollës

Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Pashko Vasa” i ka kthyer ambientet shkollore në bashkëkohore, dhe atraktive për nxënësit dhe personelin arsimor.