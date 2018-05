Nese ju duhet te terhiqni nje dokument nga arkiva vendore ne Shkoder, ju tashme duhet te udhetoni drejt Rreshenit apo Durresit.

Ne fillim te muajit shkurt i eshte bere publike drejtoreve dhe inspektoreve reformimi i sistemit te arkivave ne vendin tone. Ky riformim sjell shkrirjen e drejtorive ne rrethe sic di ndodh dhe ne Shkoder, Lezhe dhe Kukes.

Keshtu sipas te dhenave cdo dokument me ruajtje te perhershme sic jane dokumentet historike do shkojne ne Rreshen, ndersa dokumentat e paperpunuara do te shkojne ne Durres.

Kerkesat per terheqjen e ketyre dokumenteve do behen ne keto qytete ndersa me pas proceduarat kryehen ne bashkepunim me arkivin qendror shteteror.

Nje sistem i tille rrit kohen dhe kosot e sherbimit ndaj qytetaret dhe shkon perkunder filozofise se kryeministrit rama per nje bashkeqeverisje me qytetarin.

Ne lidhje me kete vendim ka reaguar Partia Demokartike Dega Shkoder e cila doli ne nje deklarate mengjesin e se shtunes duke thene se eshte nje vendimarrje antishkodran.

“Jemi ketu per te denoncuar vendimin antishkodran te Edi Rames dhe qeverise se droges cili vendosi ekzekutimin e urdhrit nr 27 per transferimin e fondeve arkivore te nje rendesie historike drejt burgut te venderuajtes se Kurbinit ne rreshen.

Heshtje absurde e deputeteve te PS shkoder, nderkohe qe Rama po zbaton aktin e fundit kriminal drejt rrenimit te pasurise historike.Edvini po zbaton amanetin e eterve te tij biologjik.

Ditmir dhe senida , heshtja juaj eshte vrastare dhe e pashembullt.eshte momenti te reagojme te gjithe sebashku te mos lejojme fshirjen e identitetit te historise se Shkodres”