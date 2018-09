Shpëtimtari i planetit tonë kushton 52 milionë dollarë dhe grumbullon pesë Ton plastike prej oqeanit çdo ditë dhe riciklon atë për të prodhuar lëndë djegëse të rinovueshme, ndërsa lundron.

‘Shpëtimtari i Oqeanit ‘ është i dizajnuar që të mbledhë çdo ditë pesë ton të ndotjes plastike dhe do të bëhet anija e parë që do të vet furnizohet duke ricikluar mbeturinat e oqeanit në karburant.

Plastika do të copëtohet me finesë, dhe do të përpunohet përmes makinerisë në bord, e cila do ta shkatërrojë plotësisht me ndotje minimale atmosferike.

Përshkruar si “korrje kombinimi i deteve”, është projektuar me dy platforma në të dyja anët e anijes prej 70 metra që do të kanalizojë ndotjen lundruese në një transportues.

Shifrat e fundit tregojnë se tetë milionë ton plastikë përfundojnë në oqeanet tona çdo vit.

Tani prodhojmë 335 milion ton çdo vit , pesë herë më shumë se 50 vjet më parë, dhe mbi pesë trilionë copë plastike që aktualisht janë mbeturina në oqean.