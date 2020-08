Pas metodologjisë së re të zgjerimit, Komisioni Evropian pritet të publikojë në muajt e vjeshtës edhe paketën e re të zgjerimit, që do të analizojë të gjithë procesin dhe do të përmbajë raporte të detajuara specifike për vendet kandidate për në BE. Kështu shkruan në një artikull kushtuar zgjerimit të Bashkimit Evropian media afër Brukselit “Euractiv”, ku mes të tjerash analizon situatën në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, si dy vendet pretendente për hapjen e negociatave të anëtarësimit.

Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, për Shqipërinë, sipas “Euractiv”, kushtet rëndojnë më shumë, edhe pse vendi ynë mori dritën e gjelbër në pranverë. “Pasi vlerësoi Shqipërinë për kalimin e reformave zgjedhore, një nga parakushtet, BE ishte më pak se entuziaste për ndryshimet kushtetuese të shtyrë nga socialistët në pushtet, të cilat opozita thanë se ishin të motivuara politikisht”, thekson artikulli.

Ndërkohë, sa i përket Maqedonisë Veriore, zgjedhjet e fundit, për të cilat shumë thanë se do të vendosnin ritmin e pranimit në BE, i dhanë një mandat tjetër si kryeministër, për liderin social demokrat Zoran Zaev, i cili zgjidhi mosmarrëveshjen për emrin me Greqinë dhe hapi dyert për anëtarësimin në BE.

Pakti i koalicionit të kohëve të fundit me një parti që përfaqëson pakicën etnike shqiptare të vendit, ku përfshihet edhe një kryeministër shqiptar në 100 ditët e fundit të mandatit, sugjeron sipas “Euractiv” se Maqedonia e Veriut duhet do të fillojë zyrtarisht bisedimet e pranimit nën Presidencën gjermane të Këshillit të BE-së në fund të vitit.

Komisioni do të ketë më pak hapësirë buxhetore për të manovruar pasi Këshilli të zvogëlojë shumën e propozuar prej 10.5 miliardë eurosh për Instrumentin e Fqinjësisë, Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (NDICI), që do të kanalizojë pjesën më të madhe të fondeve.

Ai gjithashtu ruajti një shtesë prej 4,7 miliardë eurosh nga propozimi i ekzekutivit për të zvogëluar fondin e përgjithshëm për këtë instrument në 70.8 miliardë €. Ata që e shohin gotën si gjysmë plot, sidoqoftë, tregojnë se liderët europianë ranë dakord për një zarf prej 12,6 miliardë eurosh të ndihmës parapranuese për periudhën e ardhshme buxhetore shtatëvjeçare, ende subjekt i miratimit të Parlamentit Europian.