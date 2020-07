“Si mundet që edhe profesionistët e mjekësisë të indoktrinohen e të mashtrojnë qytetarët njësoj si Edi Rama?!”

Kështu deklaroi ish-deputetja e partisë Demokratike në Shkodër, Izmira Ulqinaku, pas deklaratës së drejtoreshës së ISHP, Albana Fico, ku tha se nuk ka mungesë tamponësh për të testuar të dyshuarët me COVID-19.

POSTIMI I PLOTË

Drejtoresha e ISHP Albana Fico deklaron me zë dhe figurë që nuk ka mungesë tamponësh për të testuar të dyshuarët me Covid-19.

Si mundet që edhe profesionistët e mjekësisë të indoktrinohen e të mashtrojnë qytetarët njësoj si Edi Rama?!

Si mundet që një mjeke të japë një deklaratë të tillë, totalisht të pavërtetë, kur në spitale mungojnë tamponët; është Spitali i Shkodrës i cili për ditë me radhë është lënë pa tamponë dhe ku shifrat e deklaruara janë fiktive!

Shqiptarët me simptomat e Covid-19, po përballen çdo ditë me mungesën e tamponëve. Në Shkodër janë me dhjetra të infektuar me virus, familjarët e të cilëve nuk janë testuar, për mungesë tamponi.

Në Shkodër ka të sëmurë me shenja klinike, me temperaturë të lartë për ditë të tëra, të cilët janë lënë në banesa në mëshirë të fatit, sepse mungojnë tamponët.

I vetmi shpjegim për këtë situatë është papërgjegjshmëria e Kryeministrit, i cili e ka mendjen si të zhvillojë ndonjë koncesion korruptiv, në vend që të furnizojë spitalet me tamponë në këtë periudhë pandemie.

Shqiptarët, ndryshe nga qytetarët e vendeve të tjera, janë lënë në mëshirë të fatit, si nga ana shëndetësore duke u përballur me mungesë tamponësh ashtu edhe nga ana ekonomike të cilët nuk patën asnjë ndihmë financiare nga Qeveria.

Për shqiptarët, që nga 2013, çdo vit që ka kaluar ka qenë edhe më i vështirë. Mashtrimet dhe vjedhjet e Rilindjes kanë arritur nivelet maksimale, prandaj qytetarët po presin me padurim ditën e zgjedhjeve për t’i dhënë fund vuajtjes e për të hapur nje kapitull të ri jetese ku mbizotëron puna dhe ekonomia.

