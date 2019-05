Prej rreth 30 vitesh qindra familje në fshatin “Shtoj I Vjetër” kanë probleme me infrastrukturën dhe ndricmin rrugor. Megjithatë shumë shprejt banorët do të kenë një rrugë të re, falë investimit që do kryejë bashkia shkodër.

Ka qënë vetë kryetarja e bashkisë Voltana Ademi e cila ka garantuar banorët se brenda pak ditësh do të nisë puna për rikonstruksionin e rrugës së “Shtojit të Vjetër”, në të cilën do të realizohet edhe ndricimi. Sipas Ademit është kryer procedura e tenderimit dhe është lidhur kontrate me firmën e cila do të nisë punimet në këtë zonë

Ndërkohë banorët theksojnë se rikonstruksioni i kësaj rruge është I domosdoshëm përderisa lidh disa fshatra me Shkodrën e anasjelltas

Me një investim të bashkisë së Shkodrës, projekti parashikon ndërhyrje në kanalizime, në ndriçimi dhe sinjalistikë. Rruga është me një gjatësi mbi 1 kilometër e cila sipas bashkisë do të transformohet tërësisht