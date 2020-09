Teorinë e kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi se ‘s’ka COVID, ku beson në Zot jeton i lumtur’, zv. kryeministri Erion Braçe e cilëson si banale, teksa si kundërpërgjigje jep shembullin e Papës në Itali.

Me anë të disa fotove të publikuara, Braçe shkruan se dhe Papa është një besimtar, por pavarësisht kësaj respekton të gjitha masat anti-COVID; mbajtjen e masksn dhe distancimin.

Mëgjithatë, përveç kësaj, me nota ironie, Braçe është kujdesur që të vë theksin në një detaj të rëndësishëm, modestinë e Papës, atë që ai quan “pushtet i së mirës’.

“Fuqia e shembullit qe duhet ndjekur! Virusi nuk ka ikur! Fuqia e tij nuk eshte zbehur! Transmetueshmeria nuk ka limite! Beteja vijon! Provojme te jetojme, punojme duke u pershtatur me te!

Shihni shembullin ne respektimin e rregullave ne betejen kunder virusit; Shihni shembullin e modestise nga ku duket se pushtet nuk eshte makina e luksit, hapja e mbyllja e deres nga te tjeret! Kam pare e degjuar keto 7 dite, udheheqes e udheheqese qe sfidojne rregulla e ligje ne betejen kunder virusit duke ju referuar Zotit, besimit ne te, vullnetit te tij, madje duke bere si Zot;

Aq banalisht e bejne kete sa kujtojne se kjo bote eshte e vogel dhe e mbyllur maj nje mali, teneqeve te luksit te nje makine, mureve prej parash te nje shtepie! Fuqia e shembullit te keq i ben te dukshem!

Por, urdheroni shembullin e mire nga Vatikani dhe udheheqesi i nje shumesie pafund besimtaresh; Distance fizike, maske edhe pse jashte ne ajer, kontakt me berryl e pa takuar duart, fjale e ngrohte e thirrje per te qendruar te bashkuar deri ne fund per te dale me mire nga kjo krize; ne fund, nje makine e vogel e zakonshme deren e se ciles e hap dhe e mbyll vete nje pape!

Ky eshte pushteti i se mires, modesti e barazi, pozitivitet e fjale e mire, nen rregulla si gjithkush! Kush si ben dot keto por shan, mallkon, shpif, sfidon, refuzon, rrezikon te tjere me gjithe sa ben apo nxit te bejne, me keq-vjedh e fuqi i jep hajdutit e kriminelit, e ka si bizhu luksi besimin, e fyen sa here e permend Zotin!

Mbaje masken ne cdo ambjent publik, ambjent te mbyllur, mbaj distancen e sigurise, laj ose dizinfekto duart, jeto jeten me gjithe ngjyrat e saj”, shkruan Braçe.