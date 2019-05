Akademia e Shkencave në katër vitet e ardhshme do të drejtohet nga Skënder Gjinushi.

Kryetari i ri u zgjodh me 35 vota ndërsa premtoi se do të ndalojë tendencat e politizimit të akademisë. Edhe në ditën e zgjedhjeve nuk munguan zërat kundër. Akademiku Artan Fuga dhe Partia Demokratike i cilësuan zgjedhjet farsë.

Zgjedhjet në Akademinë e Shkencave nuk ofruan surpriza. Në një garë ku mungonin rivalët fitues u shpallën kandidatët e vetëm. Në katër vitet e ardhshme Akademia do të drejtohet nga Skënder Gjinushi. Ai mori besimin e 35 akademikëve nga 43 që votuan. Gjinushi u zotua se do ta mbaj larg politikën nga akademia dhe se do ta reformojë atë.

“Është vlerësim që kjo asamble e nderuar voton për përbërjen e re” u shpreh Gjinushi pasi u be numerimi i votave.

Skënder Gjinushi ishte kandidati i vetëm për kreun e këtij institucioni. Në prezantimin e platformës së tij, ai tha se Akademia është partner i qeverisë dhe shoqërisë për ngritjen e standardeve.

“Akademia do të nxisë reformimin e shkencës. Do të çojmë deri në fund reformën e Akademisë dhe kërkimit shkencor. Do përfshihen individë të suksesshëm që punojnë në qendra kërkimore jashtë vendit”, ka thënë Gjinushi.

Gjinushi tha se për herë të parë ligji parashikon krijimin e Akademisë së të rinjve dhe rikthimin e akademikëve mbi 75 vjeç.

Mësohet se Ismail Kadare ka votuar me postë për zgjedhjet e Akademisë.

Artan Fuga, kritik i projektligjit që reformon Akademinë, nuk mori pjesë në votim. Përmes rrjeteve sociale akademiku i kërkoi Presidentit Meta të mos i dekretojë zgjedhjet.

Partia Demokratike reagoi përmes nënkryetarit Edmond Spaho.

Spaho: Zgjedhjet farsë në Akademinë e Shkencave janë një atentat kriminal ndaj çdo vlere demokratike, qytetare, intelektuale dhe institucionale, të mishëruara nga shpirti i vetëdijes kombëtare që përfaqëson ky institucion. Kjo është një tjetër dëshmi sesi pushteti i injorancës dhe i krimit kërkon të sundojë me çdo çmim mbi elitën dhe ndërgjegjen më të lartë të dijes shqiptare.

Gjinushi iu përgjigj edhe zërave kundër.

Ashtu siç pritej Vasil Tole u zgjodh Nënkryetar, Salvatore Bushati Sekretar Shkencor dhe Neki Frashëri Kryetar i Seksionit të Shkencave të Natyrës. Në zgjedhjet e së premtes votuan 43 akademikë, 11 prej tyre e shprehën vullnetin përmes postës mes tyre edhe shkrimtari Ismail Kadare.