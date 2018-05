David Brown skocezi i dënuar për ngacmime seksuale me të mitur prej 12 vitesh vuan dënimin në burgun 302 në Tiranë. I dënuar me 20 vite burg Brown, i është drejtuar gjykatës për të fituar lirinë me kusht meqe ai ka kryer 3/4 e vuajtjes së dënimit.

Por për të tretën herë radhazi ka dështuar seanca gjyqësore nga ku do të shqyrtohej kërkesa e tij.

Një gabim administrativ nga gjykata duke mos njoftuar burgun 302 për seancën gjyqësore e kështu mosprezanca e Brown në gjykatë e kanë shtyrë gjyqin për datë 1 Qershor 2018.

Skocezi Brown shprehet i shqetësuar për këto zvarritje dhe neglizhencë të gjykatës.

Jam i zhgënjyer nga e gjithë kjo pasi supozohej të isha përpara gjykatës por nuk më transportuan nga burgu në drejtim të gjykatës.

“Është stresuese pasi për te tretën herë seanca më është shtyrë seanca. Duhet të pres datën 1 qershor. Kjo ndodhi pasi sekretarja e gjykatës nuk kishte njoftuar burgun që unë duhet të isha në atë seance gjyqësore”.

David Brown tregon se për të më e rëndësishme sa lirimi nga burgu është heqja e njollës prej pedofili dhënë nga drejtësia shqiptare pas një gjyqi ku u manipuluan dy prej fëmijëve duke dhënë dëshmi kundra tij.

“Situata ku jam është frustuse. Megjithatë unë dua te vijoj të qëndroj në Shqipëri për apelin e dënimit që mu dha. Kjo është me rëndësi per mua sidomos djemtë që dhanë dëshmi kundra meje të dëgjohen përsëri nga gjykata.

Nuk dua të dëbohem nga Shqipëria për të vendim tim të origjinës në Skoci si një person i dënuar për një krim të rëndë si pedofilia gjë të cilën unë nuk e kam bërë. Unë nuk dua të lirohem nga burgu me njollën që mu vu si një pedofil violent pasi do të jetë e pamundur të vijoj me jetën time.

Kjo merr për mua një rëndësi parësore se sa të lirohem nga burgu. Kjo është ajo që ka pushtuar zëmrën time krahasuar me një lirim të mundshëm”.

David Brown ngulmon në pafajësinë e tij dhe për ta dëshmuar atë apelon që të dëgjohen përsëri dy djemtë atëherë të mitur, dëshmia e të cilëve e coi në burg.

“Cështja e dënimit tim duhet të rihapet dhe dy djemtë që tashmë janë të rritur duhet të dëgjohen nga gjykata pasi ata e kanë thënë se u detyruan të japin dëshmi kundra meje e si pasojë u dënova. Të dy djemtë janë të gatshëm të dëshmojnë por askush nuk po e merr parasysh kërkesën time”.

Një vit më parë në një intervistë për gazetën skoceze Sunday Mail, dy djemtë që dhanë dëshmi kundra David Brown, tashmë të moshës 19 dhe 23 vjeç deklaruan se kanë pasur presion nga policia dhe psikologu për të bërë dëshmi të rreme. Ata kanë deklaruar për Sunday Mail se janë të gatshëm të pranojnë gënjeshtrat e tyre në gjykatë.

Andon Qoshlli, sot 23 vjeç, një nga dy dëshmitarët që dëshmoi kundër Brown, ka konfirmuar se dëshiron të tërheqë provat që ai dha në gjykatë kur ishte vetëm 13 vjeç. Ai tha për Mail Sunday: “Psikologu dhe oficeri i policisë më shtynë të them se David ka abuzuar me mua.

Ai nuk e bëri dhe më vjen keq që ai është në burg. Unë dua ta shoh atë jashtë dhe ta përqafoj. David na mori nga rruga dhe na dërgoi në shkollë“.

Dëshmitari i dytë Denis Aliu, sot 19 vjeç, deklaroi se ai ishte frikësuar nga keqtrajtimi i policisë kur ishte vetëm 6 vjeç, prandaj edhe kishte deklaruar se është abuzuar edhe nga Brown.

“Davidi nuk duhet të jetë në burg. Isha i ri në atë kohë dhe i thashë gjykatës çfarë më kishte udhëzuar psikologu për të thënë” u shpreh Denis Aliu.