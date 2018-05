Qindra britanikë kanë qëndruar jashtë përgjatë gjithë natës për të zënë një vend në rreshtin e parë në kordonin e vendosur në pritje të dasmës së Princit Harry.

Ceremonia pritet të nisë pas pak ndërsa do të kulmojë në mesditë me lidhjen e martesës.

I ati i nuses nuk do të jetë pjesë e ceremonisë ndërsa do të jetë Princi Charles ai që do të shoqërojë Meghan Markle në altar drejt Princit Harry.

Në një deklaratë nga Pallati i Kensingtonit, trashëgimtari i fronit britanik Princi Charles është shprehur i lumtur që do të mirëpresë aktoren amerikane në familjen mbretërore, në këtë mënyrë.

Babai i Meghan, Thomas Markle nuk do të ketë mundësi të jetë pjesë e ditës së veçantë të vajzës së tij, për shkak të një ndërhyrjeje kirurgjikale në zemër.

Ndërkohë, Doria Ragland, mamaja e aktores amerikane, do të jetë ajo e cila do të çojë të bijën në kishën ku do të celebrohet lidhja me Princin Harry.