Partia Demokratike, LSI dhe partitë e tjera opozitare do të zhvillojë sot në orën 18:00 protestën e radhës, e cila nuk do të jetë përpara Kryeministrisë dhe Kuvendit si në nëntë tubimet e tjera, por në akset kryesore që lidhin Jugun dhe Veriun e vendit me kryeqytetin për të paralizuar qarkullimin.

Ndërkohë që dy orë përpara protestës, sot në 16:00 krerët e LZHK, PAA, PBDNJ, PDK, PR, aleatë të PD dhe LSI do të zhvillojnë një takim me Ambasadorin e Bashkimit Europian në Shqipëri Luigi Soreca.

Kjo formë protesta vjen pas vendimeve të PD-LSI për të përshkallëzuar aksionin politik, për të detyruar mazhorancën të pranojë kushtin për largimin e kryeministrit Edi Rama. Në Elbasan, te rrethrrotullimi i Bradasheshit do të bllokohet aksi që lidh Juglindjen me Tiranën, zona e Jugut do të bllokohet në rrethrrotullimin e Sheqit të Fierit.

Protestuesit nga Veriu i vendit do të grumbullohen në Milot. Një tjetër pikë do të jetë ajo te Shkëmbi i Kavajës dhe kryesorja te sheshi ‘Shqiponja’ për të bllokuar hyrjen në Tiranë. Për të diskutuar mbi detajet e protestës, Monika Kryemadhi zhvilloi dje një takim me kryetarët e degëve të LSI-së në rrethe. Ky është një skenar i përsëritur nga opozita, pasi edhe më parë ka bllokuar rrugët, ndërsa në 11 maj do të jetë protesta kombëtare para Kryeministrisë.

Vitin e kaluar, po në këto arterie kryesore të vendit opozita bllokoi rrugët disa herë si shenjë e mosbindjes civile. Edhe tani, një vit më pas, opozita vijon që të kërkojë largimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore për të përgatitur zgjedhjet e parakohshme parlamentare. PD dhe LSI kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë zhvillimin e zgjedhjeve lokale, ndërsa nuk u regjistruan në KQZ.

Pikat që do të bllokohen nga opozita

Tiranë, rrethrrotullimi Shqiponja

Durrës-Kavajë, Plepa Autostradë- përballë shtëpisë së pushimit

Fier, rrethrrotullimi Sheq

Elbasan, rrethrrotullimi Bradashesh

Milot, karburanti në autostradë

Ish-deputetët që do ndjekin bllokimin e rrugës në Tiranë do të jenë:

Dhurata Cupi

Astrit Veliaj

Fatbardha Kadiu

Genc Pollo

Valentina Duka

Klevis Balliu

Isuf Cela

Aldo Bumci

Izmira Ulqinaku

Lorenc Luka

Grida Duma

Albana Vokshi

Jorida Tabaku

Halim Kosova

Gent Strazimri

Agron Shehaj

Në Durrës do të jenë;

Edi Paloka

Oerd Bylykbashi

Orjola Pampuri

Florion Mima

Në Elbasan do të jenë;

Edmond Spaho

Endri Hasa

Luçiano Boçi

Ervin Salianji

Hekuran Hoxhalli

Në Fier do të jenë;

Enkelejd Alibeaj

Nada Meçorapaj

Tritan Shehu

Në Milot do të jenë;

Flamur Noka

Bardh Spahia

Romeo Gurakuqi

Xhemal Gjunkshi

Lindita Metaliaj

Andon Frrokaj