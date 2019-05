Partia Demokratike e Shkodres do te kete zgjedhjet per nenkryetar te deges. Kandidate ne zgjedhjet qe do mbahen ne oren 19:00 tek selia e PD Shkoder do jene Arjan Peraj, Bashkim Rroji, Besnik Kastrati, Irena Shestani, Arben Gjuraj, Marin Pemaj,

Nesti Kiri dhe Ndoc Ashta ndersa te koptuara si nenkryetare te PD Shkoder jane kryetarja e bashkise Voltana Ademi dhe kryetarja e keshillit te qarkut Greta Bardeli.