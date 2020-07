Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, pret që së shpejti të formohet Qeveria e re nga LSDM-ja. Ai i vlerëson si të pabaza akuzat nga opozita për blerjen e deputetëve, duke potencuar se nuk ka zgjedhje të reja.

“Gjoja blerja e deputetëve është edhe një nebulozë e Mickoskit nga spektri i nebulozave që çdo ditë i tregon. Ne jemi seriozë dhe kështu do të sillemi edhe gjatë formimit të Qeverisë. Përmes bisedës, përmes dialogut me pranimin e principeve për të cilat angazhohemi, kjo do të jetë baza në të cilën do të kërkojmë mbështetje prej deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë. Pres kjo të ndodhë shumë shpejt pas formimit të Kuvendit të Maqedonisë”, tha Spasovski.

Lidhur me atë nëse kanë biseda jozyrtare rreth Qeverisë së re, Spasovski e përsëriti se LSDM dhe koalicioni bisedat e tilla do t’i fillojnë pas festës së 2 gushtit.

“Përndryshe gjithsesi se kemi kontakte me partitë politike jemi duke biseduar, megjithatë, detajisht rreth shumicës parlamentare, rreth Qeverisë, do të fillojnë bisedime zyrtare pas Ilindenit, me partitë të cilat para së gjithash janë gjithnjë e më evropiane të cilat kanë perspektivë dhe vizion për shtetin”, tha Spasovski.

I pyetur të japë koment për deklaratën e liderit të OBRM-PDUKM-së se do të ketë zgjedhje të reja në vjeshtë, Spasovski tha se ai vazhdimisht i ndryshon qëndrimet.