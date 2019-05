Piktorja shkodrane Anila Hetoja është rikthyer në qytetin e saj por kësaj radhe duke hapur një ekspozitë personale në galerinë e Arteve në Shkodër. Anila Hetoja ka rreth 30 vite që merret me pikturën dhe prej 5 vitesh aplikon metodën “ëorking ëith cups”, e thënë në shqip punime me bojëra uji me kupa

Piktorja Hetoja është e lumtur që është rikthyer në qytetin e saj të Shkodrës për të sjellë teknikën e re dhe të veçantë në Shqipëri të punimeve me bojëra uji me kupa

Anila Hetoja ka lindur në Shkodër dhe jeton në Tiranë. Në vitin 2006, familja e saj emigroi në Kanada, ku Anila nuk i lëshoi bojërat nga dora, përkundrazi, marrëdhënien me to e forcoi edhe më tepër. Ekonomiku ka qenë fakulteti i saj i parë në Tiranë e më pas me largimin në Kanada zgjodhi të vazhdojë studimet pranë Universitetit “RCC Yorkëille”

ku u diplomua me rezultate të larta në profilin “Interior Design”. Tre vite më parë ajo u kthye në Shqipëri për t’u angazhuar qoftë në pikturë, gjithashtu edhe në fushën e interiorit. Hetoja përpara se të vinte në Shkodër

ka organizuar rreth 5 ekspozita të tjera, një prej të cilave ishte në Bocholt në Gjermani sëbashku me kolegen Eda Harapi, ku u pritën shumë mirë nga artdashësit gjerman.