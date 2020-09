Heqja e masave kufizuese dhe kthimi në normalitet i aktivitetit ekonomik në vend nuk po sjell shërim të shpejtë në shumë biznese.

Banka Botërore, në një studim të posaçëm, që u publikua këto ditë në lidhje me efektet negative që kanë përjetuar kompanitë e regjistruara në tatime përllogariti se 61% e bizneseve të regjistruara në Shqipëri nuk po rezultojnë fitimprurëse pas heqjes së masave bllokuese.

Studimi mori në konsideratë ecurinë e pagesës së tatim-fitimit, arkëtimet e të cilit janë 65% e parashikimeve fillestare edhe pas heqjes së masave.

Në sektorët me ndikim të lartë të tilla si shërbimet dhe kryesisht turizmi, transporti etj, ku bizneset regjistrojnë humbjet më të mëdha.

Studimi vlerësoi se, bizneset e lidhura me furnizimin ushqimor, pijet, ato farmaceutike përjetuan ndikim të ulët nga pandemia, ndërsa industria tekstile, fabrikat e mobilieve, riciklimi, prodhimi i energjisë, prodhimi i hekurit dhe çimenton patën një ndikim të mesëm nga pandemia.

Studimi vlerësoi se bizneset më të goditura nga kriza ishin shitësit e automjeteve, dyqanet e rrobave dhe këpucëve, ato të produkteve dhe veshjeve sportive të luleve, dhuratave, pjesëve të makinave, aksesore etj.

Gjithashtu në sektorin e transportit rezultuan me ndikim negativ të lartë, transporti ajror, transporti me taksi sidomos në shërbim të shkollave, tranziti, transporti ujor dhe bizneset e tjera që lidhen me transportin. Në sektorin e hotelerisë dhe ushqimit, më të goditurat ishin restorantet dhe lokalet të dedikuara pijeve të forta.

Goditje të fortë pësuan edhe bizneset e lidhura me argëtimin si kompanitë që merreshin me performanca të artit, artistët e pavarur, lojërat dhe rekreacioni në përgjithësi. Me ndikim të lartë negativ u përballën edhe bizneset dentare, kujdesit personal dhe shërbime të tjera personale.

Bizneset e sektorit të informacionit dhe komunikimit u vlerësuam me impakt të ulët dhe po kështu, edhe bizneset e aktiviteteve profesionale, shkencës dhe aktiviteteve administrative. Kriza pati ndikim të ulët në bizneset që lidhen me shëndetin.

Studimi vlerëson se ndikimi i krizës në ekonominë e përgjithshme është i rëndë, duke ndikuar negativisht në grumbullimin e taksave, në rritjen e deficitit, rritjen e borxheve në ekonomi, rritje të papunësie dhe rënie të të ardhurave për popullatën./Monitor