Arrest me burg ka dhënë Gjykata e Vlorës për Mihal Kokëdhimën. Me këtë masë sigurie dhënë nga gjyqtarja Esmeralda Habilaj, 51-vjeçari do të qëndrojë në burg të paktën gjatë periudhës së hetimeve, nën akuzë për “kanosje”, “dëmtime të tjera me dashje” dhe “shkatërrim të pronës”.

Mihal Kokëdhima, kushëri i ish-deputetit Koço Kokëdhima, u arrestua tre ditë më parë nga policia, pasi sulmoi dhe rrezikoi jetën e një grupi turistësh spanjollë, duke ju hedhur mbi kofanon e furgonit që ata kishin marrë me qira, dhe në tre kilometra rrugë në ecje i ka terrorizuar ata teksa thyen xhamin dhe bërtet.

E gjitha ndodhi pasi turistët u larguan nga restoranti i tij në “Porto Palermo” të Himarës, pasi pritën gjatë për porosinë që nuk u erdhi kurrë.

Vetë Mihal Kokëdhima, ndryshe nga ajo çfarë u pa qartë në një video ekskluzive të Repor Tv, ku shfaqej me sjellje në kufijtë e çmendurisë ndaj turistëve, ka pretenduar se ishin turistët që tentuan ta shtypnin me furgon dhe se ai ju hodh automjetit për të shpëtuar.

Avokatët e tij të studios “Cakrani” kanë kërkuar masë më të lehtë se arrest me burg siç kërkoi prokurori Saimir Smaka.

Mbrojtja ngriti pretendimet se nuk qëndron asnjë nga akuzat e ngritura dhe kërkuan që Mihal Kokëdhima të lirohet me garanci pasurore deri në 3 mijë euro, ose një vlerë tjetër që ta përcaktojë gjykata.