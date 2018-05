Kryetari i Grupit Parlamentar Socialist Taulant Balla reagoi sot nga Elbasani në lidhje me çështjen “Tahiri”.

“Tashmë që Tahiri është pa mandat, tha Balla, askujt nuk i takon të flasë, përveç drejtësisë:

E gjithë kjo zhurmë e madhe në gjithë këto gjashtë muaj se gjoja imuniteti i Z. Tahiri po pengonte hetimin e plotë të kësaj çështje.

Sot Z.Tahiri nuk është më as me imunitet dhe as me mandat dhe sigurisht drejtësia do të bëjë punën e saj.

Ndërkohë që të gjithë gojëprishurit e opozitës, nga maçoku Sali tek dhelpra Monikë, por edhe tek gënjeshtari Lulzim duhet të heshtin e të lënë të flasë drejtësia deri në çuarjen në fund të kësaj çështje.

Kjo është një çështje personale e Z. Tahiri e cila duhet hetuar vetëm nga drejtësia, askush tjetër nuk duhet të flasë më për këtë hetim të momentit sa kohë që ajo që u tha,

që paska qenë vendimi i Kuvendit i cili ka penguar hetimin e plotë të kësaj çështje, d

he kjo çështje është sqaruar prej ditës së parë sepse edhe ai ka qenë një vendim për të standardizuar një proceduarë kuvendore, tani jemi në një fazë krejtësisht të re që politika nuk do të flasë më, por do të flasi drejtësia.”