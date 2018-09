Një punonjës i Drejtorisë së Regjistrimit të Mjeteve ka rënë në pranga ditën e sotme me akuzën e mitmarrjes në kuadër të operacionit policor të koduar “Targa e bukur”. Nga uniformat blu është arrestuar edhe sekseri.

Të arrestuarit janë Arjan Elezi, 38 vjeç, banues në Tiranë me detyrë specialist pranimi në sallën e rregjistrimit të mjeteve në Drejtorinë Rajonale të Transportit Rrugor si dhe Sefer Myftari, 31 vjeç, banues në Tiranë ( në rolin e sekserit, i dënuar më parë për veprën penale “Deklarim i rremë).

Në njoftimin e shpërndarë nga policia për mediat thuhet se punonjësi i Drejtorisë së Regjistrimit të Automjeteve merrte para në këmbim të targave të dedikuara. Arjan Elezi dhe Sefer Myftari i kanë kërkuar pronarit të një automjeti një shumë monetare prej 50 000 lekë të reja në këmbim të pajisjes së automjetit me targë me numra të njëjtë.

Në momentin e arrestimit, specialistit iu sekuestrua edhe shuma e 50 mijë lekëve të përfituara në mënyrë antiligjore.

