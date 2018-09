Taulant Manaj i njohur si Taulant Beqiraj i është arratisur policisë pa mundur ta arrestojë. Gjykata ka vendosur rikthimin e tij në burg por Manaj është larguar në drejtim të paditur para se të bëhej urdhër ekzekutimi. I riu ishte në “arrest shtëpie”.

28 vjeçari nga Vlora në Qershor të ketij viti u kap nga policia në flagrancë me armë gjatë kohës që ishte dënuar me “arrest shtëpie” për vrasje me dashje e mbetur në tentativë, por Gjykata e Vlorës e la sërish në shtëpi me të njëjtën masë.

Pikërisht ky rast solli reagimin e dy Ministrive, asaj të Brendshme që e denoncoi këtë rast abuziv të Gjykatës së Vlorës, por edhe Ministrisë së Drejtësisë që i është drejtuar Inspektoriatit të KLD për të hetuar me urgjencë mbi këtë vendim.

Emri i Beqirajt u bë publik në muajin shkurt ku dy grupe rivale u përfshin në një shkëmbim zjarri në qytetin e Vlorës.