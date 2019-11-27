NË NJË NJOFTIM TË BËRË PËR MEDIAT, BASHKIA SHKODËR KA BËRË TË DITUR SE KA NDJEKUR SITUATËN E JASHTËZAKONSHME TË KRIJUAR NGA TËRMETI NË THUMANË DHE DURRËS. PREJ MË SHUMË SE 24 ORËVE, MZSH SHKODËR BASHKË ME USHTRINË SHQIPTARE DHE ORGANIZMAT E TJERA VENDASE E TË HUAJA QË KANË ARDHUR PËR TË
NDIHMUAR, ËSHTË PJESË E GRUPEVE TË KËRKIM- SHPËTIMIT, NË NJË BETEJË KUNDËR KOHËS PËR TË SHPËTUAR JETË NJERËZORE. BASHKIA E SHKODRËS VË NË DISPOZICION TË FAMILJEVE TË PREKURA NGA PASOJAT E TËRMETIT, TË GJITHA KAPACITETET E VETA AKOMODUESE NË KONVIKTET NË ADMINISTRIM. NGA DITA E DJESHME, JANË NË
GATISHMËRI 250 SHTRETËR NDËRSA MARRIM PËRSIPËR TRAJTIMIN USHQIMOR, MBËSHTETJEN PSIKO-SOCIALE, SHËRBIMIN SHËNDETËSOR DHE ASISTENCË NGA STAFET TONA.