MYFTIU I SHKODRËS IMAM MUHAMED SYTARI FALJEN E SË PREMTES NË XHAMINË E PARRUCËS IA KUSHTOI VIKTIMAVE TË TËRMETIT NË SHQIPËRI, TË PLAGOSURVE DHE GJITHË FAMILJEVE TË PREKURA NGA KJO TRAGJEDI.
MYFTIU SYTARI DHA DISA MESAZHE TË FORTA DUKE THËNË SE ZOTI NA KA DHËNË GJITHA MIRËSITË E BEGATITË POR SHQIPËRIA PO ZVOGËLOHET NGA KEQPËRDORIMI KË TYRE MIRËSIVE.
SHQIPTARËT THA MYFTIU SYTARI DËSHMUAN VËLLAZËRINË NDAJ NJËRI-TJETRIT NDËRSA FTOI TË GJITHË SHOQËRINË QË TË NGRIHEMI KUNDËR TË KEQES DHE TË SHKOJMË TË GJITHË DREJT RRUGËS SË ZOTIT. NË FUND MYFTIU DHE BESIMTARËT U LUTËN PËR VIKTIMAT DHE TË PLAGOSURIT.