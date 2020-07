Tetë raste të reja me COVID-19 janë konfirmuar për qarkun Shkodër gjatë 24 orëve të fundit, pesë më shumë se një ditë më parë. Harta e të infektuarve zgjerohet me pesë raste në bashkinë Shkodër dhe me nga një rast në bashkinë Pukë, Malësi e Madhe dhe Vau Dejës. Rastet e reja janë sërish shpërthim komunitar, pra persona të cilëve virusi I është transmetuar nga personat e infektuar me herët.

Deri më tani, numri I të prekurve në total nga pandemia COVID-19 është 417 persona ndër të cilët 167 janë raste aktive me Koronavirus. Pjesa më e madhe e të infektuarve, rreth 90% janë në kushte shtëpie dhe po ndiqen nga mjekët e familjes për çdo problem shëndetësor që mund të shfaqin.

Ndërkohë, prej disa ditësh janë rikthyer edhe rastet e pacientëve nga Shkodra të shtruar në Spitalin Infektiv në Tiranë. Fatmirësisht pjesa më e madhe e tyre kanë mundur të mposhtin betejën me virusin, ndërsa ka patur edhe viktima si shkak I infektimit nga ky infeksion.

Shkodra është qarku I tretë për nga numri I fataliteteve si shkak I COVID-19, me 12 viktima që prej përhapjes së pandemisë. Por nga ana tjetër, fatmirësisht ka patur një shifër shumë më të lartë të personave të shëruar. Mbi 230 është numri I banorëve të qarkut Shkodër të cilët e kanë mbyllur me sukses luftën me Koronavirusin.