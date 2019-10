“Mbi 10 miliardë euro dëme do i bëheshin Kosovës në rezerva dhe minerale të Trepçës. Gjithsesi ai për momentin (Rama) është në pushtet, por nuk e ka të sigurt që do të qëndroj dhe mund ta humb atë. Shihemi në gjyqe”. Kështu shprehet kryeministri ende në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj pas deklaratës ë kryeministrit Edi Rama se do ta padiste.

Kjo duke marrë shkasë nga një deklaratë e Haradinajt se Rama, Vuçic dhe Thaçi do të përfitonin 10 miliardë euro nga ndarja e Kosovës.

“Edi Ramën e kam vëlla. I kam vëllezër e motra të gjithë shqiptarët. Por unë jam kundër ndarjes. Ky ka marrë pjesë në projektin e ndarjes (Rama). Ajo ndarja do të bënte dëme në shtetësinë tonë. Pasi që të hapet Kosova e 17 shkurtit nuk ka më kthim pas”, tha Haradinaj në Pressing të T7.

Haradinaj tregon edhe për shumën e 10 miliardë euro që tha se do të ndaheshin mes Ramës, Thaçit dhe Vuçiçit.

“Mbi 10 miliardë euro dëme do i bëheshin Kosovës në rezerva dhe minerale të Trepçës. Gjithsesi ai për momentin është në pushtet, por nuk e ka të sigurt që do të qëndroj dhe mund ta humb atë. Shihemi në gjyqe”. Më tej ai shpjegon se si do të përfitonin personalisht personat që do merrnin pjesë në projektin e ndërrimit të territoreve. “Nëse dikush ka premtuar me dhënë Trepçën, atëherë ka pasur përfitime nga Serbia”, -tregoi kryeministri në detyrë.