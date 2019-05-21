TRE TURISTË ANGLEZË, TË CILËT ISHIN DUKE EKSPLORUAR ZONAT TURISTIKE MALORE TË THETHIT, MBRËMJEN E SË HËNËS KANË HUMBUR KOMUNIKIMIN MES TYRE NË ZONËN E QUAJTUR QAFË THORE DHE KANË KËRKUAR NDIHMËN E POLICISË.
SHËRBIMET E POLICISË TË KOMISARIATIT TË POLICISË SHKODËR DHE KOMISARIATIT TË POLICISË MALËSI E MADHE, NË BASHKËPUNIM ME BANORËT E ZONËS, JANË VËNË NË KËRKIM TË TURISTËVE DHE PAS DISA ORË KËRKIMESH,
TRE TURISTËT ANGLEZË U GJETËN NË KUSHTE TË MIRA SHËNDETËSORE DHE MOMENTALISHT GJENDEN NË FSHATIN BOGË, KU JANË STREHUAR NË BUJTINË. POLICIA E SHKODRËS GJEN RASTIN TË FALËNDEROJË BANORËT E ZONËS, PËR SENSIBILIZIMIN,
ANGAZHIMIN DHE HUMANIZMIN E TREGUAR NË DISA RASTE TË NGJASHME GJATË MUAJVE TË FUNDIT, KU SË BASHKU U KANË ARDHUR NË NDIHMË TURISTËVE QË JANË GJETUR NË VËSHTIRËSI, PËR SHKAK TË HUMBJES SË RRUGËS APO KONTAKTEVE.