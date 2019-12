Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj deklaroi se nga tërmeti janë 1950 familje të prekura në kryeqytet. Veliaj u shpreh nga Qendra Sociale Multidisiplinare ku ishte së bashku me kryeministrin Rama se familjet e prekura do të kalojnë në qira, që do të paguhet nga bashkia. “Ne kemi vendosur që javën tjetër për 1950 familjet në total që nuk futen në shtëpitë e tyre. 20 janë pallate të pabanueshme dhe mbi një mijë shtëpi. Ne do të kalojmë 1950 qira. Na lekët e qirasë për një vit sa të merren vendimet deri në zgjidhje ku do të blihen shtëpitë e reja apo ndërtohen” tha Veliaj.

“Këtë gjë do të bëjmë edhe në Durrës. Por në Durrës kemi nevojë të kemi qartësi se ka edhe spekulim. 3 mijë veta janë në hotele. Tani do të fillojnë verifikimet, ata që janë nga frika do të kthehen vetë edhe ata me qira. Për ata që kanë probleme me shtëpinë do të gjejmë një sistem të njëjtë, që pak nga pak se nuk mund të rrinë në hotel pa fund. Ta kalojnë këtë traumën” tha Rama.