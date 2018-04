Prej ditesh ne kerkim, futbollisti i Vllaznise Renato Malota vetedorezohet prane organeve hetimore.

Burime per Star Plus bejne me dije se Malota i eshte drejtuar policise Lezhe per te sqaruar qendrimin e tij ne lidhje me skandalin e tjetersimit te pronave ne Ranen e hedhun.

Renato Malota ka qene i shpallur ne kerkim nga prokuroria, por tashme gjithcka pritet te sqarohet pas vetedorezimit te tij prane organit te hetimit.