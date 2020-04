Kudo në botë COVID-19 ka sjellë një situatë kaotike duke mos ditur se kur gjërat do t’i rikthehen normalitetit. Ende ka shumë paqartësi edhe përsa i përket aktiviteteve sportive të cilat kanë pas edhe një peshë ekonomike. Dy ditë më parë, Federata Shqiptare e Futbollit iu drejtua me propozime konkrete Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale duke i kërkuar që futbolli të rifilloj aktivitetin më 2 maj, ekipet të nisin stërvitjen, ndërsa më 20 maj, pasi të kenë përmbushur të gjithë kriteret sanitare, të rifillojë kampionati. Në pritje të një përgjigje, në këtë debat, nëse duhet apo jo të rifilloj futbolli në këto kushte, është përfshirë edhe trajneri i përfaqësues shqiptare, Edi Reja. Tekniku italian në një intervistë për një radio në Napoli, e sheh me pesimizëm rifillimin e sezonit:

“Në Shqipëri gjithçka është ndalur, futbolli nuk rifillon. E kanë bërë në Gjermani ku shifrat nga Covid-19 janë të vogla. Unë dëshiroj që të rifilloj, sigurisht duke plotësuar të gjithë kushtet që duhen. Mendoj se në qershor, nëse epidemia do të ulet mund të rifillojmë. Për fat të keq numri i njerëzve të vdekur mbetet i lartë”.

Trajneri Edi Reja u ndal më pas tek futbollisti Rrahmani, si goditja e parë e Napolit për sezonin e ardhshëm dhe tek Marash Kumbulla, një nga lojtarët më të kërkuar në tregun e transferimeve:

“Më duhet t’i bej komplimente Napolit, ka bërë një goditje të madhe me Rrahmanin, është një lojtar që e ndjek prej kohësh. Kumbulla? Do të ishte një tjetër goditje e madhe për klubin azzurr por për lojtarin janë në garë shumë klube të mëdha në Serie A. E dëshiron Milan, Inter e Juventus, do të ishte një goditje e madhe nëse Napoli arrin ta transferoj”.

Trajneri i kombëtares shqiptare Edi Reja ndodhet në Itali për momentin natyrshëm duke zbatuar të gjitha masat atje si një prej shteteve më të prekura nga COVID-19 por edhe për shkak të moshës së tij.