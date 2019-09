Shqipëria do të kërkojë të rikthehet te fitorja ndaj Islandës, pas humbjes zhgënjyese ndaj Francës me rezultatin 4-1. Trajneri i Kombëtares, Edi Reja, doli ditën e sotme në konferencën për shtyp, ku foli për përballjen e nesërme, teksa zbuloi se do të bëjë 4-5 ndryshime nga sfida ndaj Francës.

Tekniku italian bëri me dije se Mërgim Mavraj nuk do të jetë titullar në këtë përballje. Trajneri i kuqezinjve është i mendimit, që një triumf ndaj islandezëve do t’i rriste ndjeshëm shanset për kualifikim…

“Ta sqarojmë këtë aspekt. Skema 3-5-2 nuk është vetëm mbrojtëse, ne mundohemi të mbrojmë duke sulmuar duke mbajtur kundërshtarin larg portës. Sa i përket Mavrajt që s’do jetë në formacion, është një zgjedhje teknike. Ne e vlerësojmë Islandën në bazë të ndeshjes së parë,

ku nuk e toleruam. Duhet të bëjmë një vlerësim të grupit, për të luajtur më të mirët dhe ata që janë në formë ndaj do ketë disa ndryshime. Me Islandën do të jetë ndeshja jonë më deçizive, kjo do të tregojë nëse do të vazhdojmë ëndrrën tonë europiane. Normalisht në rast se nuk fitojmë kjo gjë do na heqë shumë mundësi për t’u kualifikuar. Kemi tre ndeshje në shtëpi, duhet të shfrytëzojmë faktorin fushë. Kalendari na favorizon për të bërë më të mirën. Do të japim 200% për të marrë fitoren”.

Trajneri Reja duke folur për islandezët thotë se janë një kundërshtar brenda aftësive të Shqipërisë.

“Kundërshtari është brenda aftësive tona, është një skuadër me vlera të rëndësishme, por jemi në kushte të përgjigjemi. Nëse lojtarët bëjnë detyrën dhe janë në 100% ne do të kemi mundësinë ta mundim Islandën, jam shumë i bindur që mund të bëjmë një ndeshje të madhe”.

Tekniku Reja i pyetur nëse e ardhmja e tij tek kombëtarja varet nga rezultati i ndeshjes me Islandën u shpreh se këtë e ka në dorë Presidenti Duka.

“Jam i bindur që ky grup ka cilësi të mira, unë kam detyrën ti përmirësoj, kam akordin me grupin dhe federatën, nuk janë vlerësime të miat, jam këtu e dua të bëjë mirë, po bëj të pamundurën që kjo skuadër të ketë rezultate të mira, jo vetëm skuadra, por edhe për të ardhmen. Kjo është një pyetje që duhet drejtuar presidentit për më tepër detaje”.