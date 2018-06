Katër persona janë prangosur pasi fusnin në Shqipëri emigrantë nga vendet e tjera me qëllim kalimin më pas drejt vendeve të BE.Sipas policisë, është bërë arrestimi në flagrancë i katër personave të mëposhtëm:

Rasim Koxha, 48 vjeç, banues në Durrës, drejtues i automjetit tip Toyota me targa AA 108 MI;Riza Hysa, 57 vjeç, banues në Burrel, drejtues i automjetit tip Audi, me targa AA 171 GK,;Besim Hysa, 34 vjeç, banues në Tiranë, drejtues I automjetit tip Mercedes-Benc, me targa AA 542 HB,;Gëzim Zeka, 29 vjeç, banues në Krujë, drejtues i automjetit tip Volswagen, me targa AA 737 MM.

Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi u kapën në flagrancë nga shërbimi i grupit operacional të Policisë së Kufirit Gjirokastër, në rrugën dytësore në afërsi të aksit rrugor Jorgucat-Kakavijë duke transportuar me automjetet e tyre shtatëmbëdhjetë shtetas të huaj nga vendet e treta.

Konkretisht gjashtëmbëdhjetë nga Pakistani dhe një nga Siria.

Në cilësinë e provës materiale u bë sekuestrimi i katër automjeteve dhe katër telefona celular.

Materia

let në ngarkim të këtyre shtetasve i kaluan Prokurorisë së Gjirokastrës për veprën penale ‘Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit e kryer në bashkëpunim’.