Në replikë të kryetarit të grupit të PS, Balla, Hajdari është ndalur të flasë sërish për integrimin e vendit në BE dhe se çfarë rëndësie ka ai për shqiptarët. Nga foltorja, Hajdari akuzoi liderët politik nga Berisha, te Rama dhe Basha sipas së cilës nuk ua kanë bërë të qartë se çfarë do të thotë ky proces për vendin, por merren me punët e tyre personale politike.

“Unë e kuptoj retorikën tuaj politike, por nuk dua të hyjë në atë mesele. Mungon Rama, qoftë duke na thënë diçka sa i përket këtij raporti. Kam ardhur të them këtu disa të vërteta. Sot kemi vetëm një njeri se është i “i vetmi më i miri i të mirëve”, po përpiqet të bind se vetëm ky po punon. Një njeri që varfëron të varfërit.

Qeveria e tij është në një regres, integrimi nuk vjen nga të paintegruarit. Asnjë nga liderët tonë nuk e bindi dot BE që do jenë ato që do bëjnë integrimin. BE ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm për BP, por pranojë se BE na ka ndihmuar shumë, por ndihma më e vërtetë duhet të vijë nga ne. Ne nuk dimë se ç’do të thotë integrimi për Shqipëri, ku thonë se rroga është më e larta se në Gjermani, kur shpërndanë karta si letra nderi si njëherë e një kohë, kur nuk bëjnë asnjë ditë punë,

por vetëm letra dashuri, apo ata që protestojnë në një ditë pushimi ku ai është vetë pushim. Shqipëria është bërë me një “gjoja”. Ka ardhur koha që të mos bëjmë më gjoja. Ka ardhur koha e një gjenerate që arsimohet ndryshe. Është detyra jonë patriotike për të marrë vendimin pozitiv të BE, duhet të fitojmë”, tha Hajdari.