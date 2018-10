Një aksident hekurudhor ka ndodhur në linjën Durrës – Elbasan. Aksident ka ndodhur në zonën e Plazhit në Durrës.

Treni i pasagjereve i linjës Durrës – Elbasan, me mashinist, Sh. K., 58 vjeç, është përplasur me mjetin tip “Benz”, me drejtues K. K., 49 vjeç. Për fatin e mirë, veç dëmeve materiale, nuk ka pasur dëme të tjera të mundshme.

Komisariati i Policisë Durrës

Më datë 15. 10. 2018, në lagjen nr. 13, treni i pasagjereve i linjës Durrës – Elbasan, me mashinist, shtetasin Sh. K., vjeç 58, banues në Cërrik, është përplasur me mjetin tip “Benz”, me drejtues K. K., vjeç 49, banues në Durrës,

ku ka dëme materiale. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për vlerësim.