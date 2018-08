Djegia e banesës tre ditë më parë e shtetasit Enver Emini në lagjen “Kryengritja e Fierit” e ka lënë këtë të fundit në qiell të hapur.

Këtë të hënë, Enver Emini, i është drejtuar Bashkisë së Fierit për të kërkuar një banesë për të jetuar pasi nga zjarri janë djegur të gjitha orenditë shtëpiake.

Kërkoj shtëpi urgjentisht nga kryetari i Bashkisë se do të fle përjashta, do të marr kalamajtë dhe do të fle tek dera e Bashkisë.

Nuk kam ku vete. Për mua çdo gjë ka marrë fund. Ose do të marr shishen e benzinës dhe do ti vë shkrepsen vetes këtu, do të digjem para Bashkisë.Nuk kam çfarë humb më, nuk kam asgjë.

I lutem kryetarit të bashkisë të vërë dorën në zemër se është dhe vetë familjar, të mendojë dhe për fëmijët e mi, ka thenë Emini .

Banesa u përfshi nga flakët gjatë pasdites të së premtes në lagjen “Kryengritja e Fierit “ dhe nga hetimet paraprake u mësua se shkak ka qënë një shkëndijë elektrike.

Nga zjarri u shkaktuan shumë dëme materiale, ku janë djegur pajisje elektroshtëpiake dhe orendi të tjera.

Banesa private në të cilën jetonte shtetasi Enver Emini ishte me qira dhe jetonin 3 anëtarë të familjes Emini.