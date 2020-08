Tirana International Airport ka informuar qytetarët shqiptarë se Agjencia Kombëtare e Aviacionit Civil ka 2 kërkesa për pasagjerët që udhëtojnë nga Shqipëri.

Kërkesa e parë ka të bëjë mbi përdorimin e maskës. Kërkohet vetëm maskë kirurgjikale, në rast të kundërt mund të mos lejohet hyrja në Itali.

Kurse kërkesa tjetër ka të bëjë më formularin e vetdeklarimit. Italia kërkon që pasagjerët të jenë të pajisur me këtë formular dhe të kenë dy kopje, një për ta dorëzuar në momentin e check-in (pranimit të biletës) dhe tjetra të dorëzohet në Itali në destinacionin e mbërritjes.

Por ndërkohë, deri më 7 shtator Italia mbetet e mbyllur për Shqipërinë dhe do të lejohen të hyjnë vetëm italianët dhe shqiptarët me leje qëndrimi në Itali. ndërkohë ata që rezultojnë pozitivë duhet të karantinohen për 14 ditë në destinacionin e mbërritjes.

NJOFTIMI NGA TIA

📌Në vëmendje të pasagjerëve që udhëtojnë në Itali🇦🇱🇮🇹

Agjencia Kombëtare e Aviacionit Civil Italian ka përcjellë këto dy kërkesa për pasagjerët që udhëtojnë nga Shqipëria, me qëllim që procesi i kalimit të udhëtarëve nëpër aeroporte të lehtësohet :

📌Çdo pasagjer që udhëton drejt Italisë duhet të jetë i pajisur vetëm me maskë kirurgjikale. Pasagjerët që përdorin lloje të tjera të maskave, mund të mos lejohen të hipin ne bordin e avionit.

📌Formularët e vetëdeklarimit duhet të printohen dhe të plotësohen paraprakisht. Njëra kopje duhet të dorëzohet në momentin e check-in (te pranimit të biletës) dhe kopja tjeter duhet të dorëzohet tek autoritetet lokale italiane në destinacionin e mbërritjes. Plotësimi i formularit para udhëtimit ndihmon në minimizimin e qëndrimit për një kohë të gjatë në radhë gjatë procesit të kontrollit.

Udhëtimet mbeten ende të kufizuara.

📌Ju lutem gjeni formularin në linkun e mëposhtëm:

http://ëëë.tirana-airport.com/…/15984515615144FORMAL_STATEM…

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tirana International Airport

——————————

📌To the attention of the passengers that are flying to Italy 🇦🇱🇮🇹

📌In order to support and facilitate passenger handling process , ëe announce tëo important requirements to be fulfilled by passengers ëho are travelling to Italy.

The requirements beloë mentioned have been released from Italian CAA (ENAC).

📌Every passenger travelling to Italy ëill be açepted on aircraft board only ëith surgical face mask. Passenger ëith other types of face mask may be denied for travelling.

📌Tëo copies of self-declaration forms to be filled in advance. One to be delivered at check-in desk and the other one to be delivered at destination to the local Authorities. Indeed filling in advance of such forms ëill make possible to minimize staying for a long time on queue in departure during check-in process, and also in arrival at destination during passport control.

📌Travelling is still limited.

Please find beloë the link

http://ëëë.tirana-airport.com/…/15984515454012FORMAL_STATEM…

Thank you for your collaboration,

Tirana International Airport