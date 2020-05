Studentët e universitetit “Luigj Gurakuqi” nga 15 qershori do t’i rikthehen auditorëve pas ndërprerjes së procesit mësimor për shkak të COVID-19. Ky është vendimi që ka marrë senati i universitetit të Shkodrës të cilin e bëri të ditur rektori Adem Bekteshi. Nuk do të ketë një process të mirëfilltë mësimor por studentët do të zhvillojnë konsultime me pedagogët për provimet apo riprovimet që mund të kenë dhe mbrojtjen e diplomës ndërsa regjistrimin do të duhet ta bëjnë online deri më 12 qershor.

Periudha nga 4 korrik deri më 23 korrik do të shërbejë për studentët e vitit të parë dhe të dytë bachelor dhe studentët e vitit të parë master për të zhvilluar provimet online.

Më pas nga 24 gushti dhe deri më 18 shtator do të jetë një tjetër periudhë konsultimesh për studentët e vitit të parë dhe të dytë por edhe kohë riprovimesh për studentët e vitit të tretë.

Rektori Bekteshi ka një përgjigje edhe për Asamblenë e universitetit të Shkodrës e cila në një deklaratë të pak kohëve më parë kërkoi që studentët të mos rikthehen më në auditore

Studentët dhe pedagogët do të duhet të zbatojnë masa të rrepta që nisën që nga matja e temperaturës, distancat dhe deri tek dezinfektimi

Ky vendim i senatit të universitetit “Luigj Gurakuqi” shihet si një mundësi për studentët dhe pedagogët për të mbyllur këtë vit akademik përmes konsultimeve në auditore por edhe provimeve online në këto kushte të pazakonta që shkaktoi COVID-19.