Deputeti Lefter Maliqi ka komentuar deklaratën dhe paralajmërimin e Ramës se një valë e dytë e COVID-19 do të jetë edhe më agresive.

Maliqi hedh dyshime mbi këtë deklaratë duke pyetur se ku e di Rama që do ketë një valë të dytë.

Po ashtu deputeti thotë se Shqipërisë nuk i duhet më ‘’Lockdoën’’ por i duhet që të hiqet vetë Edi Rama nga drejtimi i qeverisë.

STATUSI NGA LEFTER MALIQI

Rampalla – Vala e 2-te e Koronavirusit do jete me agresive?!

Nga e di ky shejtan-budalla? Ç’nuk i shpik truri? Le qe i varferove shqiptaret, po dhe ate pak liri qe u ke lene, do ua marresh.

S’thone kot! Nje i çmendur gjithe vendin çmend. Ti karantinohesh ne bunkierin tend disa qindra milion-esh dhe nuk e vret mendjen se s’ke per te paguar as shpenzime as kufizime e kokecarje te perditshme si gjithe familjet shqiptare.

Po qe koronavirusi i ka qejf bunkeret, e ke degjuar ti? Mblidh ke ç’ke dhe futu ne studio me mire, se tek arti eshte selektiv ai, korona nuk gjen karar. Pas gjithe asaj Italie, te jesh i sigurt se nuk u qaset pikturave te tua.

Profetizon nje pandemi akoma me te madhe e harron se kjo trishton dhe femijet ne bark te nenes. Po ku ka virus me te tmerrshem se ty. Covid-19 nuk eshte asgje krahasuar me tmerret, mllefet, babezine e etjen tende per pushtet.

Po perpiqesh te besh aleat Covid-in po dhe virusi eshte me i paster se ty. Per me i zgjuar dihet. Ka vendosur mos te perdoret prej teje se dhe virusi ndihet i fyer nga nje i marre e i verber si ti. We don’t need a lockdown, we need to kick you down👊.