Energjia elektrike ka qene ne fokus te diskutimeve te mbledhjes se radhes se Keshillit te Bashkise Vau Dejes.

Pas miratimit te ndihmes ekonomike dhe te paaftesise, me kerkese te keshilltareve te majte dhe te djathte eshte diskutuar ne lidhje me problemet e energjise elektrike qe shqetesojne komunitetin.

Vete keshilltaret kane ngritur problematikat e theksuara te cilat shfaqen thuajse ne te gjithe territorin e Bashkise Vau Dejes.

Keshilltaret kane kerkuar qe ne lidhje me keto ceshtje te jene prezent ne mbledhjen e ardhshme edhe drejtues te OSHEE me qellim gjetjen e mundesive per zgjidhjen e ketyre problemeve te vazhdueshme me OSHEE,

e menyre te vecante mungesa e investimeve ne rrjetin e energjise, mbifaturimet por edhe abuzimet qe kryhen nga punonjes te oshee ne te gjithe territorin.