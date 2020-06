Bashkia Shkoder i ka drejtuar një sërë institucioneve një shkresë duke pretenduar shkeljen e disa ligjeve nga Inspekoriatit për Kontrollin dhe Mbrojtjen e Territorit per prishjet e ndertimeve në Velipojë pak dite me pare nga ana e IKMT: mbi prodhimin dhe hedhjen e inerteve në vende të pamiratuara dhe ndotje akustike, shkaktuar nga ana e tyre përmes shembjes së strukturave në brezin ranor në njësinë administrative Velipojë.

Ne kete shkresë të kryebashkiakes Ademi drejtuar institucioneve dhe për dijeni edhe prokurorisë së Shkodrës thuhet se:

“Në vijim të situatës aktuale në Velipojë, pas veprimeve në kundërshtim me procedurën administrative ligjore, të pasuar nga dëmtime, të shkaktuara nga IKMT, e mbëshetur nga Drejtoria Vendore e Policisë , vërej që:

IKMT në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë, me veprime të pa bëra me dije në formë zyrtare, apo tjetër, në mungësë të plotë transparence, komunikimi dhe bashkërendimi me Bashkinë Shkodër, ka shembur struktura në plazhin e Velipojës, duke pasuar me një gjendje të jashtëzakonshme të dëmtimit të hapësirës publike dhe bregut të plazhit në këtë periudhë të fillim sezonit turistik. Ekzistojnë grumbuj të mëdhenj të interteve e materialeve përgjatë të gjithë vijës bregdetare, për pasojë kanë shkaktuar një dëm të konsideruaeshëm në infrastrukturën publike në plazh, në imazhin e qytetit dhe të sektorit të turizmit të Shkodrës.

Gjatë veprimeve të kundraligjshme janë shkelur një sërë detyrimesh ligjore, duke përbërë kësisoj kundravajtje administrative dhe dëmtime të mjedisit urban, hapësirës publike, territorit të Bashkisë Shkodër dhe të ekonomisë lokale:

Për sa më sipër kërkoj zbatimin korrekt të masave administrative dhe penaliteteve zhdëmtuese, në bazë të ligjit dhe akteve nëligjore në fuqi.

Njëkohësisht, në çdo rast dëmtimi të aseteve dhe hapësirës publike, krahas masës administrative, subjektet kundravajtëse janë të detyruara të kthejnë ambjentin në gjendjen e mëparshme, ose të zhdëmtojnë vlerën e dëmit të shkaktuar sipas vlerësimit nga Bashkia e Shkodrës.