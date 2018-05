Kur kanë kaluar 3 ditë nga dorëzimi i dokumenteve (formularëve të vetëdeklarimit) mbi procesin e Vettingut në radhët e policisë,

ende shifrat nuk ka shifra zyrtare nga Ministria e Brendshme, por burime kofidenciale thonë se numri i efektivëve që nuk pranuan të jenë më pjesë e policisë është 220 vetë.

Ndërsa 98 për qind e punonjësve dorëzuan brenda datës 7 Maj formularët e vetëdeklarimit. 11 mijë është numri në total i efektivëve blu që kishin detyrim të nënshtroheshin procesit të Vettingut, nga të cilët 2 për qind e tyre u dorëhoqën që në fazën e parë.

Numri i policëve që pritet të largohen nga radhët e uniformave mund rritet edhe më shumë, pasi të kalojnë në “sitën” e Komisionit të Jashtëm të Verifikimit.

Ky komision i përbërë nga 15 anëtarë fillimisht do të kontrollojë 300 efektivët me gradë të lartë policore. Më pas monitorimit do t’i nënshtrohen ata me gradë të mesme që janë 2500 dhe në fund ata me gradë të nivelit bazë, me rreth 8 mijë punonjës.

Efektivët duhet t’i përgjigjen pyetjeve nëse kanë qenë bashkëpunëtorë, apo anëtarë të ish-Sigurimit të Shtetit dhe, nëse janë përdorues të lëndëve narkotike. Gjithashtu punonjësit duhet të deklarojnë edhe nëse kanë patur takime me persona të përfshirë në krimin e organizuar.