Gjyqtari i Gjykatës së Apelit në Durrësit dhe një nga kandidatët për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Besim Trezhnjeva, ishtë gjyqtari i tretë pas Fatos Lulos dhe vitore Tushës që u thirr në seancën dëgjimore nga komisioni i pavaruar i Kualifikimit

Trupa gjyqësore përbëhej nga gjyqtarët Alma Faskaj, Firdes Shuli dhe Roland Ilia, ndërsa vete gjyqtari megjithesë ishte vete i pranishëm kishte zgjedhur si mbrojtës nga avokatin Fatmir Brraka.

Që në nisje të seancës kryetarja e kolegjit Alma Faskaj bëri me dije se në lidhje me kete gjyqtar komisioni kufizoi juridiksionin vetëm në vlerësimin e pasurisë së tij, duke e konsideruar atë të mjaftueshme për procesin e rivlerësimit.

” Kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale nuk do të jetë pjesë e shqyrtimit të sotëm për arsye se referuzar nenit 4 pika 2 të ligjit 84, 2016 vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit mund të merret në bazë të një ose disa kritereve” lexoi gjyqtarja Alma Faskaj.

Më pas relatorja e çështjes Fildes Shuli, paraqiti në mënyrë të detajuar të gjithë hetimin pasuror të bërë ndaj gjyqtarit nga KPK , e cila sipas saj ka dalë në konkluzionin se Trezhnjeva ka kryer deklarim të rremë të pasurisë. Ka mosdeklarim të të ardhurave dhe ka mungese te burimeve financiare të ligjshme.

Sipas Komisionit vlera e pasurisë që nuk justifikohet nga gjyqari është mbi 20 milion lekë. Por konkluzionet e KPK-së janë kundërshtuar nga gjyqtari dhe avokati i tij, të cilët kërkuan caktimin e një eksperti te pavarur për të kryer edhe njeherë analizën e pasurisë, kërkesë kjo që u rrëzua nga trupa gjyqësore.

Trupa gjykuese administroi 11 denoncime te publikut.Në një reagim pas daljes nga seance gjyqtari Trezhnjeva pretendoi se komisioni nuk ka marrë parasysh të ardhurat e plota të tij dhe të bashkëshortes ne vite.

Besim Trezhnjeva: “Bashkë me bashkëshorten kam 75 vite punë, me vajzën dhe ajo që dëgjuat është pasuria ime. Nuk janë ta ardhurat kryesore nga bashkëshortja. Është periudha që nuk është llogaritur. Nga ’81-’94 nuk është llogaritur asnjë e ardhur e imja. Çfarë fshehje pasuri? Nuk është fshehje pasurie.”

Sipas KPK pasuria e gjyqtarit përbehej nga 5 apartamente ne Tiranë e Durres , 1920 metra toke ne Baldushk të Tiranës dhe nje automjet të blere ne 2014 ne vlere 16 mije euro ai gjithashtu rezultonte se kishte marrë nje kredi ne vlere 50 mije euro nga një banke e nivelit te dytë.

Séanca e radhës u la në 13 prill ku komisioni pritet të japë vendimin .Sipas KPK pasuria e gjyqtarit perbehet:Apartament banimi ne Tirane 96 m2, apartament i pershtatur per aktivitet tregtar me siperfaqe 65 m2 po në Tirane pa deklaruar burim te ardhurash

Apartament 143 m2.Apartament banimi ne Durrës me sip 98 m2.Kredi e marre prej 50 mije euro per blerje shtepie.Toke me siperfaqe 1920 m2 ne Baldushk, Tirane

Autoveture Mercedez Benz blere ne 2014 me vlere 16 mije euro.