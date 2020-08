Mbyllet votimi ne Malin e Zi per zgjedhjet parlamentare dhe 5 prej komunave. Lista shqiptare pret qe te kete te pakten 2 deputet ne parlamentin e Malit te Zi. Ne komunen e Tuzit jane mbi 8 mije votues dhe ne Ulqin mbi 10 mije. Pjesemarrja ne total e shqiptareve ne Malin e Zi eshte rreth 65%.

Nje rritje te konsiderueshme ka patur ne oren e fundit te votuesve shqiptar te cilet kane rritur pjesemarrjen. Surprizuese eshte pjesemarrja ne votime ne gjithe territorin e Malit te Zi me afro 80%. Kjo rritje me rrerh 14% nga zgjedhjet e fundit te 2016 shpjegohet me nxitjen e elektoratit gri per te marre pjese ne votime. Ka dy skenare ku njeri mund ta nxjerre me fitore te bindshme partine e presidentit Gjukanviç nisur nga pjesemarrja e larte ndersa skenari tjeter eshte qe keto vota te shkojne per partine opozitare pro serbe e cila ka rreth nje vit qe proteston e ndihmuar nga Kisha Ortodokse ne Malin e Zi per shkak te ligjit te fese.

Nje rritje e opozites malazeze nuk eshte surprize. Nisur nga numri i votave dy koalicionet shqiptare mund ti marrin dy deputet edhe pse kjo nuk eshte e sigurte per shkak te pjesemarrjes se larte. Rezultati paraprak pritet per rreth 90 minuta qe nga mbyllja e procesit te votimit ne Malin e Zi.