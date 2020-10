Sekretari i Burimeve Njerëzore në PD, Ervin Minarolli ka denoncuar shumëfishimin e kostove të rrugës Korçë-Ersekë.

Sipas tij, 4 kilometra rrugë në juglindje do të kushtojë 20 milionë euro, që i bie 5 mln euro për kilometër. Për më tepër ai thekson se Rama ka planifikuar që tenderin do ia japë një miku të tij, Ndue Kola.

Por PD paralajmëron se në këto 6 muajt e fundit secila kompani që bashkëpunon me qeverinë për vjedhje do të mbajnë njësoj përgjegjësi si vetë Edi Rama.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, SEKRETARI I BURIMEVE NJERËZORE, ERVIN MINAROLLI

Vjedhja me rrugët është një nga aktet më të rënda, për të cilat do të mbahet mend keqeverisja e Edi Ramës.

Nuk ka në Shqipëri qoftë edhe 1 kilometër rrugë, ku këta të mos kenë vjedhur miliona euro.

I shumëfishojnë kostot, që të mbushin xhepat e tyre. Kështu ndodhi me Rrugën e Arbrit, kështu tek Unaza e Re, kështu me Milot-Fier, kështu po bëjnë tani me vetëm 4 kilometra të rrugës Korçë Ersekë. Nuk bëjnë asgjë pa siguruar rritjen articolae të kostove, që pjesa ku do të vjedhin, të jetë sa më e lartë.

Në rrugën Korçë-Ersekë vjedhja është e tmerrshme. Do të ndërtojnë 1 kilometër me 5 milionë euro kosto. Është kosto 5 herë më e lartë sesa segmentet e tjerë të së njëjtës rrugë.

Edi Rama ka planifikuar që për vetem 4 kilometra të shpenzojë 20 milionë euro. Me të njëjtën kosto, në të njëjtën rrugë, janë ndërtuar që nga viti 2012 rreth 18 kilometra, me rreth 15 milionë euro. Pra, ne e projektuam me më pak se 1 milionë euro për kilometër, këta, në muajt e fundit të qeverisjes po ndërtojnë me kosto 5 fish më të lartë, që vjedhja dhe pasurimi i paligjshëm të jetë sa më i lartë.

Ka 8 vjet që e zvarrit rrugën, e ka bërë legjendë me premtimet e pamabjtura dhe tani që erdhën zgjedhjet, janë turrur të vjedhin çdo gjë.

Tenderi është i paracaktuar për mikun e Edi Ramës, Ndue Kola. Vetëm për 1 euro, tenderi nuk e kalon kufirin e tenderit ndërkombëtar, me qëllim që të përjashtohen nga gara kompanitë e huaja dhe fituesi, me të cilin ndajnë bashkë paratë e vjedhura, të jetë i sigurtë.

Sipas standardit të Bankës Botërore një rrugë e tillë, kategoria C, nuk kushton më shumë se 1 milionë euro për 1 kilometër, por babëzia për plaçkitjen e fondeve publike e ka pesëfishuar koston.

Partia Demokratike e ka bërë të qartë për çdo kompani që bashkëpunon me qeverinë në vjedhjen e qytetarëve gjatë këtyre muajve të fundit të qeverisë Ata do të mbahen njësoj përgjegjës si ortaku i tyre në krim, kryeministri në ikje Edi Rama.